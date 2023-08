Casalinghe di Barbara d’Urso: la conduttrice nomina Pomeriggio 5 (al passato)

In attesa di tornare a teatro con il suo spettacolo di successo Taxi a Due Piazze (e anche in televisione), Barbara d’Urso si gode le ultime settimane di vacanza. Ieri la conduttrice era al mare con degli amici e uno di loro ha chiamato sua mamma, grande fan di Carmelita. Così la d’Urso ha salutato la donna nominando anche la trasmissione che ha portato avanti per 15 anni. Nel farlo però Barbara ha tirato in ballo le casalinghe (il mese scorso Myrta Merlino ha dichiarato che secondo lei la ‘casalinga di Voghera’ non esiste più) ed ha parlato al passato delle sue telespettatrici che stiravano guardando il programma pomeridiano di Canale 5: “Mamma Lucia, che stira guardando Pomeriggio 5… che stirava. Ciao Lucia, ti amo! Viva le casalinghe! Le mie amate!“.



Casalinghe di Voghera: esistono?

Se Barbara dice di amare le telespettatrici che stiravano guardandola, Myrta invece lo scorso luglio ha dichiarato: “Sarà un nuovo pomeriggio, non ci sarà gossip, ma invece vedrete la cronaca popolare. Io penso che la casalinga di Voghera non esista oggi. Ci sono invece mamme e donne come me, con i miei stessi impegni, paure e curiosità. Pier Silvio mi ha convinto per questa nuova avventura“.

Non vorrei dare una brutta notizia a Myrta, ma le ‘donne come lei’ alle 17:00 lavorano e non guardano Canale 5, al massimo Pomeriggio 5 lo guardano le loro collaboratrici domestiche (mentre stirano).

Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5.

Con l’arrivo di Myrta Merlino cambieranno diverse cose a Pomeriggio 5. Il programma dopo essere stato accorciato negli ultimi 2 anni, adesso tornerà alla durata originale di 1 ora e 40, avrà un nuovo studio con pubblico e ospiti e la soap di successo La Promessa come traino.