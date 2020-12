Hell Raton ha debuttato ad X Factor quest’anno ed ha già un trionfo sul curriculum, dato che a vincere la 14^esima edizione è stata Elisa, in arte Casadilego. Al secondo posto si sono classificati i Little Pieces Of Marmelade, mentre medaglia di bronzo per N.A.I.P.

Casadilego è la terza rappresentante delle Under Donne a vincere X Factor dopo Francesca Michielin (di Simona Ventura) e Sofia Tornambene (di Sfera Ebbasta).

X Factor, i podi

1^edizione: Aram Quartet, Giusy Ferreri, Emanuele Dabbono

2^edizione: Matteo Becucci, The Bastard Sons of Dioniso, Jury Magliolo

3^edizione: Marco Mengoni, Giuliano Rassu, Yavanna

4^edizione: Nathalie, Davide Mogavero, Nevruz Joku

5^edizione: Francesca Michielin, I Moderni, Antonella Lo Coco

6^edizione: Chiara Galiazzo, Ics, Davide Merlini

7^edizione: Michele Bravi, Ape Escape, Violetta Zironi

8^edizione: Lorenzo Fragola, Madh, Ilaria Rastrelli

9^edizione: Giosada, Urban Strangers, Davide Shorty

10^edizione: Soul System, Gaia Gozzi, Eva Pevarello

11^edizione: Lorenzo Licitra, Måneskin, Enrico Nigiotti

12^edizione: Anastasio, Naomi Rivieccio, Luna Melis

13^edizione: Sofia Tornambene, Booda, Sierra