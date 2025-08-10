Casa Vittoria: emozioni autentiche nella cucina napoletana

Nel cuore di Napoli, Casa Vittoria si presenta come un ristorante capace di riscoprire i sapori autentici della tradizione culinaria italiana. Con vista su Piazza Vittoria e la Villa Comunale, questa giovane insegna, aperta da poco più di un anno, ha già affascinato sia i napoletani che i turisti.

L’idea alla base di Casa Vittoria è portare in tavola ricette che parlano di ricordi e tradizioni, reinterpretate con un tocco moderno. I fondatori, i fratelli Fabio e Gioacchino Francesco Vorraro, insieme a Vincenzo Cerbone e Tommaso Ambrosio, hanno creato un ambiente intimo dove ogni piatto diventa un’affermazione di stile culinario.

Il menù è un viaggio emozionale tra i sapori italiani, con piatti come lo Spaghetto Casa Vittoria – pomodoro, limone grattugiato e stracciata di bufala – che dimostra l’arte del dettaglio. Accanto a questo, il Panettone alle alghe, piastrato e servito con burro e alici del Cantabrico, offre un’esperienza gustativa unica. Le Polpette al sugo, piatto iconico del ristorante, evocano la tradizione partenopea con autenticità.

Durante l’estate, la proposta gastronomica diventa più leggera e vegetale, con creazioni come il Lattughino romano marinato e la Caponata napoletana “nobilitata”, che combina elementi tradizionali con un approccio innovativo. In sala, l’accoglienza è affidata a Enza Cipolletta, una giovane chef de rang che emana passione e energia.

Casa Vittoria, dunque, si offre come un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria che rispetti la memoria gastronomica italiana, senza rinunciare all’innovazione e alla qualità degli ingredienti. È un ristorante che punta a emozionare, attraverso una cucina sincera e autentica.