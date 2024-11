Casa splendente e profumata anche con animali: ti svelo un piccolo trucco astuto

Avere animali domestici in casa è una fonte di gioia, ma mantenere un ambiente pulito e profumato può essere una sfida. Tra la perdita di pelo e piccoli incidenti, è essenziale seguire alcuni consigli per garantire una casa igienica per noi e i nostri amici pelosi.

È importante evitare prodotti contenenti ammoniaca e candeggina poiché il loro odore potrebbe spingere gli animali a marcare nuovamente il territorio. Come alternativa naturale, si può usare una miscela di acqua e aceto bianco per pulire i pavimenti, utilizzando un panno in microfibra per raccogliere polvere e peli. Per macchie ostinate, l’olio di eucalipto può fungere da pretrattante naturale, mentre il bicarbonato è utile per rinfrescare e assorbire odori sgradevoli.

La zona di alimentazione degli animali è particolarmente soggetta a sporco. È consigliato scegliere un’area con pavimenti di facile pulizia, come piastrelle, e posizionare dei fogli di giornale sotto le ciotole per raccogliere gli avanzi. Le ciotole in acciaio sono preferibili poiché lavabili in lavastoviglie, garantendo igiene. Durante la muta, spazzolare l’animale quotidianamente può aiutare a minimizzare i peli dispersivi. Un’alimentazione appropriata e una riduzione dello stress possono contribuire a ridurre la caduta di pelo.

Se alcuni animali emettono odori più forti, ci sono deodoranti per ambienti sicuri per animali da preferire a quelli chimici. Per la lettiera del gatto, è utile pulirla regolarmente e spargere un po’ di bicarbonato sul fondo prima di aggiungere la sabbia, per assorbire i cattivi odori.

Per gestire i peli che si accumulano in casa, vari strumenti possono essere efficaci. Rulli adesivi o spazzole levapelucchi sono utili per rimuovere i peli da vestiti e superfici. Se non si dispone di questi, un nastro adesivo da imballaggio avvolto attorno alle dita può fare al caso. Le aspirapolvere con accessori per peli di animali consentono di raccoglierli facilmente, mentre guanti in gomma o panni in microfibra leggermente umidificati possono aiutare a pulire tessuti e cuscini.

In conclusione, è possibile mantenere una casa ordinata e profumata anche con animali domestici, basta seguire alcuni accorgimenti e fare attenzione ai prodotti utilizzati.