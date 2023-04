Casa pulita con cani e gatti? Bastano alcuni trucchi

Se pensi che sia difficile mantenere una casa pulita con cani e gatti puoi ricrederti leggendo questi trucchi da applicare da subito.

Quando si prendono degli animali con sé bisogna decidere dove farli stare. Ci sono alcune persone che preferiscono tenerle in giardino o adibire per loro uno spazio nel garage. Altre, invece, li vogliono tenere sempre in casa o un po’ in casa e un po’ fuori.

In questo caso è chiaro che l’inconveniente più grande è lo sporco. Un cane che esce per fare i suoi bisogni, porterà in casa al suo rientro della terra. Un gatto, in genere più pulito, lascerà il suo pelo ovunque.

Si può avere una casa pulita con cani e gatti che girano dappertutto? La risposta è sì, basterà solamente seguire qualche indicazione, conoscere qualche trucco e avere qualche accortezza in più.

Vediamo, qui di seguito, come fare per avere un ambiente igienizzato e profumato nonostante la presenza dei nostri piccoli amici a quattro zampe.

Come tenere la casa pulita con cani e gatti: tutti i passaggi

Accanto al tanto amore e divertimento con un cane o un gatto, o entrambi, in casa, c’è il grande problema della pulizia e del disordine. Chi ha animali in casa lo sa molto bene.

Ecco una piccola guida su come fare per tenere una casa pulita, igienizzata e profumata, anche con i nostri animaletti:

insegnargli a rispettare alcuni spazi;

applicare una buona igiene orale (cani e gatti mordono qualsiasi cosa ed è meglio che la loro bocca sia pulita il più possibile);

insegnargli a fare i bisogni nella lettiera e/o fuori casa;

nella lettiera e/o fuori casa; pulire le zampe quando rientrano in casa;

quando rientrano in casa; scegliere ciotole in acciaio da tenere sempre pulite;

da tenere sempre pulite; attenzione alle cucce in stoffa, intrappolano pelo e cattivo odore;

passare l’aspirapolvere tutti i giorni;

tutti i giorni; lavare più spesso il pavimento.

I giocattoli e le ciotole dovrebbero essere lavate e pulite quasi sempre perché sono l’habitat ideale dello sporco e dei batteri che poi va a depositarsi ovunque.

Molti sottovalutano la pulizia dell’animale stesso, invece, bisogna fare attenzione alle zampe e ai denti. Bastano pochi minuti e si eviteranno molti fastidi.

Infine, attenzione ai detergenti che si usano in casa. Alcuni potrebbero essere dannosi o fastidiosi per i nostri amici, quindi, meglio optare per prodotti naturali, come bicarbonato e aceto, ottimi elimina-odori.