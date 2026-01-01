Casa e costo della vita in Italia

Al Politecnico di Milano si sta lavorando per confrontare i prezzi delle case con redditi e salari. Il problema dell’accessibilità economica, o affordabilità, sembra non riguardare solo le grandi città. Dopo anni di inflazione, i prezzi sono aumentati e gli stipendi restano bassi, rendendo difficile per le persone permettersi beni e servizi. In Italia, i salari reali sono crollati di oltre l’8 per cento, creando un divario enorme tra prezzi e redditi.

Il prezzo della casa e l’affitto sono troppo alti per molte fasce di lavoratori e di studenti. L’inflazione ha fatto schizzare i prezzi, e anche se ora è tornata al 2 per cento, i prezzi sono rimasti alti, mentre i salari non sono riusciti a stare al passo. La soluzione non può essere una discesa dei prezzi ai livelli precedenti, con una deflazione che genererebbe una grande crisi.

Gli elettori vogliono prezzi bassi quando fanno acquisti e salari alti per sé. Tuttavia, la preoccupazione per l’accessibilità economica potrebbe essere eccessiva, poiché i salari stanno crescendo, seppure non in maniera omogenea. Il problema dell’accessibilità economica riguarda soprattutto i prezzi dei servizi, che aumentano man mano che le società diventano più ricche.

Il tema dei prezzi delle case è al centro del dibattito politico europeo. La regola dell’abbordabilità della casa è che la spesa per un appartamento non deve superare il 30 per cento del reddito, ma questa soglia è stata ormai oltrepassata in molte città europee. La Commissione europea ha presentato un piano casa comunitario con investimenti significativi per colmare il divario tra domanda e offerta di case.

Il problema europeo della casa è legato alla disponibilità di case, e non solo ai prezzi. La vera difficoltà è trovare un alloggio, e il piano casa europeo prevede la costruzione di circa 650mila abitazioni in più ogni anno. Il boom degli affitti a breve termine per turisti peggiora ulteriormente la situazione, e le norme europee non permettono di costruire nuovi appartamenti dall’oggi al domani.

Il problema di disponibilità europeo va anche oltre il settore immobiliare, con carenze di personale sanitario, idraulici, cuochi, camerieri, elettricisti e infermieri. Questo problema è destinato a peggiorare con il pensionamento della più numerosa coorte di lavoratori europei, rendendo i servizi scarsamente disponibili e sempre meno accessibili.