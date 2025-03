Casa di Raffaella Carrà: dopo 4 anni nessuno l’ha acquistata, perché e soluzioni

La casa di Raffaella Carrà, situata in via Nemea nel quartiere di Vigna Clara, è in vendita dai nipoti dopo la sua prematura scomparsa, ma non ha ancora trovato acquirenti, nonostante un abbassamento del prezzo di 200 mila euro. L’immobile, un ampio appartamento di 384 metri quadri, è stato inizialmente messo in vendita a 2,1 milioni di euro e poi ridotto a 1,9 milioni. Giancarlo Magalli, ex residente nel condominio, suggerisce che le dimensioni e la disposizione, simili a “quattro appartamenti collegati”, potrebbero rendere difficile la vendita.

Recentemente, l’immobile è stato ritirato dal mercato, e secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i nipoti della Carrà avrebbero deciso di effettuare delle ristrutturazioni per facilitarne la vendita. Un esperto di immobiliare di lusso ha evidenziato che è più semplice vendere quattro appartamenti di 100 metri quadri piuttosto che un’unica soluzione di 400 metri quadri.

Inoltre, la casa presenta alcune criticità legate alla luminosità, essendo situata al primo piano, e la presenza di rampicanti sul balcone potrebbe ostacolare ulteriormente la vendita, poiché installati per garantire privacy. L’immobile, con finiture di lusso, offre nove camere da letto con relativi bagni, cinque vani e tre bagni nella zona giorno, una palestra, una sala trucco, una sauna e anche una piscina. La Carrà è scomparsa a 78 anni, e il suo talento e la sua personalità continueranno a brillare nella memoria collettiva.