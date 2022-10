Casa di Elenoire Ferruzzi: ecco il video della sua vera abitazione

Elenoire Ferruzzi non è una persona, ma un personaggio e come tutti i personaggi si amano per ciò che mostrano, non tanto per ciò che sono realmente. Rinchiudersi in una casa spiata 24 ore su 24, però, potrebbe essere un’arma a doppio taglio per chi ha basato il proprio successo su delle fantasie.

Questo è il caso di Elenoire Ferruzzi che al Grande Fratello Vip porta avanti il suo personaggio.

La vippona ha infatti raccontato più volte ai suoi coinquilini di vivere in un attico a Milano, di avere una palestra in casa, di dividere la propria abitazione con la governante e di avere addirittura due ingressi in due strade diverse. Le spese condominiali ammonterebbero a circa duemila euro al mese mentre tutta la dimora l’avrebbe pagata ‘una fucilata’.

Un racconto in pieno stile Ferruzzi che ha fatto il giro del web e che è stato smentito tempo zero da una donna che si è detta essere una sua vicina di casa. La donna avrebbe infatti scritto che Elenoire “non vive a CityLife, è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero”. L’abitazione di lei sarebbe un appartamento in una casa popolare. “L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”.

Casa di Elenoire Ferruzzi, il video

Il racconto della presunta vicina di Elenoire potrebbe essere vero come no, quel che è certo è che la stessa Ferruzzi nel 2020 ha pubblicato su Instagram un video di casa sua felice per l’improvvisa neve a Milano.

Nel video si vede una camera da letto con il balconcino, un piccolo bagno e la zona giorno con il cucinotto e col relativo mini balcone.