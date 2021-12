Casa di Cura Santa Famiglia è lieta di annunciare la riattivazione di tutti i servizi di assistenza sanitaria alle sue pazienti a partire dalla data odierna.

Ringrazia l’equipe dei medici e dei dipendenti tutti della Struttura che con competenza e dedizione prendono in carico la donna fornendo un’assistenza a 360 gradi e garantendo gli standard qualitativi di eccellenza che hanno permesso di sviluppare un modello assistenziale per la donna e il percorso nascita Casa di Cura Santa Famiglia.

La clinica romana, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia che ha registrato quest’anno il felice record di 2031 bambini nati dal 1 gennaio fino al 16 dicembre scorso, ringrazia tutti coloro che hanno espresso solidarietà e sostegno alla Struttura e ai suoi dipendenti, in particolare modo i professionisti che hanno lavorato in questi giorni di festività natalizie affinché si ripristinassero le attività in tempi brevi, tutte le donne e pazienti e i loro familiari per le loro manifestazioni di affetto: «A loro e per loro è il nostro impegno e continuità assistenziale». «Siamo altresì orgogliosi – si legge nella nota della struttura – di poter confermare da parte nostra, grazie ai severi protocolli di sicurezza e percorsi anti-Covid garantiti nella Clinica, la disponibilità ad accogliere e assistere le pazienti in cura per il tumore al seno della ASL Roma 1 che potranno continuare a ricevere i trattamenti terapeutici di cui necessitano».