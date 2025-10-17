Casa di cura a Londra: un premio per l’architettura sociale

Un recente riconoscimento architettonico ha premiato un innovativo centro di assistenza a Londra, progettato per affrontare l’isolamento sociale. Appleby Blue, situata a Bermondsey, è stata scelta come il miglior nuovo edificio del Regno Unito.

Questa struttura moderna rielabora il concetto di un tradizionale almshouse e offre 59 appartamenti a canone limitato, un centro comunitario e giardini sul tetto. L’obiettivo principale del progetto è combattere la solitudine e la mancanza di alloggi accessibili per gli anziani. L’architettura è stata realizzata dallo studio Witherford Watson Mann per conto della United St Saviour’s Charity, un’organizzazione non profit dedicata alla coesione comunitaria.

Ingrid Schroder, presidente della giuria, ha sottolineato l’importanza di questo progetto in un momento critico, evidenziando come risponda a una doppia crisi: la carenza abitativa e l’epidemia di solitudine tra gli anziani. Appleby Blue non solo offre abitazioni, ma crea anche occasioni di incontro tra residenti e comunità locali, grazie a un centro comunitario che accoglie anche persone non residenti, come giovani madri e i loro figli.

Martyn Craddock, amministratore delegato della United St Saviour’s Charity, ha affermato che la sociabilità è al centro di questa struttura, progettata per facilitare le interazioni. Un residente ha descritto l’ambiente come “assolutamente bellissimo”, evidenziando come il design contribuisca a un benessere generale.

Appleby Blue ha affrontato una dura concorrenza, inclusa la ristrutturazione dell’Elizabeth Tower del Parlamento. Il direttore dello studio di architettura si è detto onorato che il premio riconosca il potere dell’architettura nel migliorare la vita delle persone.