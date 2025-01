Casa di Carrie Bradshaw a New York: dove si trova?

New York non è solo famosa per i suoi grattacieli e il caos metropolitano, ma nasconde anche luoghi ricchi di storia e cultura pop. Un esempio emblematico è il West Village, dove si trova la casa di Carrie Bradshaw, il personaggio iconico di Sex and the City interpretato da Sarah Jessica Parker. Sebbene la serie indichi l’indirizzo ufficiale di Carrie al 245 East 73rd Street nell’Upper East Side, le riprese esterne sono state effettuate al 66 Perry Street. Questa scelta ha permesso di sfruttare l’atmosfera bohémien e chic del West Village, caratterizzato da strade alberate e edifici in stile brownstone.

La casa di Carrie rappresenta non solo un’abitazione, ma un simbolo di indipendenza femminile e glamour, nonostante sia un esempio lampante di “licenza creativa” delle produzioni televisive. Nella realtà, il costo degli affitti nel West Village sarebbe ben al di sopra delle possibilità economiche di una giornalista freelance con una rubrica settimanale. Nonostante questa discrepanza, il fascino dell’appartamento di Carrie non è mai diminuito.

Oggi, la casa di Carrie è una meta di pellegrinaggio per i fan della serie. Nonostante la conclusione del programma, l’edificio continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immortalare il celebre portone. Le scale che conducono all’ingresso hanno ospitato alcune delle scene più memorabili della serie, rendendo ogni gradino un testimone delle avventure di Carrie.

Negli ultimi anni, per preservare la tranquillità della strada e rispettare la comunità locale, l’accesso alle scale è stato limitato, con catene e cartelli che invitano i visitatori a non sedersi. Tuttavia, questo non ha fermato i turisti dal fotografare l’esterno dell’edificio, mantenendo vivo il mito di Carrie Bradshaw.

Una visita a Perry Street è anche l’occasione per esplorare il West Village, un quartiere caratterizzato da boutique indipendenti e caffè accoglienti, che offre un’immagine intima e sofisticata di New York. Passeggiando tra le strade del quartiere e scattando selfie davanti al portone, i visitatori possono quasi sentire la voce di Carrie mentre condivide i suoi consigli e pensieri con i fan.