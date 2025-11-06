Casa del popolo: viaggio nel Novecento italiano a Bologna

Venerdì alle 21, il Centro Teatro Universitario presenta “Casa del popolo”, uno degli spettacoli più noti della compagnia bolognese Teatro dell’Argine, una delle realtà più significative del panorama teatrale italiano.

Questo spettacolo offre un viaggio nella memoria e nell’identità, raccontando, attraverso diversi linguaggi, il presente e le sue radici. Con un tocco di ironia e affetto, vengono omaggiati luoghi simbolici e quadri sociali della cultura popolare, accompagnando gli spettatori tra nostalgia, musica e comicità, per esplorare il senso di comunità e la memoria collettiva.

“Casa del popolo” ritrae un frammento della storia del Novecento italiano, ispirandosi a decine di interviste effettuate in vari centri dell’Emilia, in quelle che erano, o sono ancora, case del popolo. Il testo è di Nicola Bonazzi e sul palcoscenico si esibiscono Lorenzo Ansaloni, Micaela Casalboni e Giovanni Dispenza, sotto la regia di Andrea Paolucci.

L’evento fa parte del progetto “Abitare l’inclusione. Diritti e spazi urbani oltre il conflitto” ed è organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Centro Teatro Universitario. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile consultare i siti web del Dipartimento di Studi Umanistici e di Unife.