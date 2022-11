Casa del GF Vip, sanificazione in corso: concorrenti chiusi in camera

Non c’è pace per il GF Vip 7, nella casa è stata trovata un’altra gieffina positiva, Wilma Goich si è beccata il Covid. Poco fa Daniele Dal Moro è stato chiamato in confessionale e quando è uscito ha rivelato a Giaele De Donà: “Mi hanno detto di non dirlo. Però Wilma… non è che lo dico, lo so! Me l’hanno detto loro. Sono stato zitto un po’ adesso mi sono rotto. Pensavi fosse da stamani in camera sua? No. Come sta? Dicono che la stanno monitorando per adesso“. I concorrenti nel pomeriggio sono stati chiusi in camera e nella casa è entrata una squadra specializzata che ha sanificato tutti gli ambienti. In realtà quest’operazione sarà stata fatta anche altre volte, ma oggi abbiamo visto uno degli addetti (completamente avvolto in una tuta speciale) grazie alla finestra interna.



A quanto pare il rimedio fai da te di Nonnì non ha funzionato, il vino non è bastato a tenere lontano il Covid.

Vipponi che hanno lasciato la casa del GF Vip per la positività al Covid.

Sabato scorso di prima mattina i telespettatori si sono accorti dell’assenza di Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Charlie Gnocchi e da subito si è diffusa la voce di presunti casi di Covid. Poi è sparito anche Luca Onestini e gli autori hanno confermato i rumor: “Patrizia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. A seguito di controlli è risultata positiva al Coronavirus. Abbiamo effettuato test anche per gli altri concorrenti e sono risultati positivi anche: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Stanno tutti bene, sono in buone condizioni, ma abbiamo dovuto isolarli. Appena le condizioni lo permetteranno rientreranno in gioco con gli altri gieffini“. I quattro stanno bene e si trovano in isolamento in un hotel.