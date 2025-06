‘Casa degli orrori: 100 gatti morti in Giappone’

In Giappone, la polizia ha scoperto i cadaveri di oltre 100 gatti all’interno dell’abitazione di un’animalista, suscitando grande indignazione. La casa, situata a Kumamoto, è stata descritta come un vero e proprio “cimitero per gatti”, letteralmente sommersa da rifiuti e feci. Gli agenti sono intervenuti dopo segnalazioni dai vicini riguardanti un cattivo odore e la morte di un gatto affidato alla donna, che era volontaria per l’associazione Animal Assist Senju.

Gli agenti hanno trovato un ambiente insalubre, con i corpi dei felini in stato di decomposizione mescolati ai rifiuti. Oltre ai cadaveri, sono stati rinvenuti 12 gatti ancora vivi, in condizioni critiche, segni evidenti di maltrattamento. L’odore della decomposizione permeava l’area e ha superato le mura dell’abitazione.

L’associazione Animal Assist Senju ha preso le distanze dalla donna, dichiarando di essere estranea ai fatti e scusandosi per l’accaduto. La donna, la cui identità rimane sconosciuta, non aveva informato l’associazione del numero elevato di animali affidati, violando norme di tutela degli animali. La scoperta ha rivelato una situazione atroce per i felini coinvolti, suscitando preoccupazione sia per il loro benessere che per la gestione delle adozioni da parte di organizzazioni di protezione animale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it