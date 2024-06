Casa A Prima Vista, Nadia Mayer verso il cast di Ballando con le Stelle?

Potrebbe esserci anche Nadia Mayer di Casa A Prima Vista nel cast della 19esima edizione di Ballando con le Stelle. A riportare l’indiscrezione, che ad oggi tale è, è stato il portale @Tv_Italiana che ha notato che l’agente immobiliare sta prendendo in questo periodo lezioni di danza proprio con Filippo Zara, un ballerino professionista del team di Milly Carlucci.

🔴 Nadia Mayer di #CasaaPrimaVista sta prendendo lezioni private di danza con Filippo Zara, ballerino professionista nel cast di #BallandoConLeStelle. 👀 @milly_carlucci, devi dirci niente? pic.twitter.com/y3Sr0XkLsp — TV Italiana (@TV_Italiana) June 12, 2024

Ovviamente Nadia Mayer potrebbe prendere lezioni di ballo anche per pura passione personale, ma considerando che Casa A Prima Vista è uno dei format più di successo dell’ultimo anno di RealTime e che Milly Carlucci in questo periodo sta facendo il cast per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, è indubbiamente un rumor che fa pensare e che potrebbe essere credibile.

Casa A Prima Vista, Milly Carlucci corteggia (di nuovo) un volto di RealTime?

Qualche edizione fa, infatti, sulla scia del successo su RealTime, Milly Carlucci ha arruolato prima Enzo Miccio e poi Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Che l’agente immobiliare di Casa A Prima Vista possa essere davvero una nuova concorrente?

A lei si aggiungerebbe il già confermato Francesco Paolantoni. Sempre da L’AcchiappaTalenti potrebbe arrivare Mara Maionchi, mentre sembrerebbe essere sfumata l’ipotesi Belen Rodriguez. L’incognita resta su Barbara d’Urso, da sempre corteggiata da Milly Carlucci e mai come quest’anno libera da ogni impegno. Ci sarebbe poi BigMama (salvo impegni in tour) e Melissa Satta.

La prima puntata di Ballando con le Stelle edizione 2024 andrà in onda sabato 28 settembre e sarà più lunga rispetto agli anni passati: non più 10 puntate, ma minimo 12.