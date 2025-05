Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri sono gli agenti immobiliari protagonisti del programma “Casa a prima vista”. In un’intervista per il vodcast di Adnkronos, il trio romano discute il loro successo nel settore, evidenziando tre approcci distintivi: intraprendenza, empatia e sorpresa per conquistare gli acquirenti. Spiegano anche i nuovi trend del mercato immobiliare, l’importanza dei social media e condividono i loro sogni professionali.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com