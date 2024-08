Cartuccia Originale HP 304 N9K06AE, Nero

16,90€

Descrizione Prodotto

COMPATIBILITA’ STAMPANTI: HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker (T8X12B#629) HP DeskJet 2630 All-in-One-Drucker (V1N03B) HP DeskJet 2620 All-in-One-Drucker (V1N01B) HP DeskJet 2632 All-in-One-Drucker (V1N05B) HP DeskJet 3760 All-in-One Drucker (T8X19B#629) HP DeskJet 2633 All-in-One-Drucker (V1N06B) HP ENVY 5032 All-in-One-Drucker (M2U94B) HP ENVY 5030 All-in-One-Drucker (M2U92B) HP ENVY 5020 All-in-One-Drucker (M2U91B) HP DeskJet 3764 All-in-One-Drucker (T8X27B) HP DeskJet 2622 All-in-One-Drucker (4UJ28B) HP DeskJet 3762 All-in-One-Drucker (T8X23B) HP DeskJet 3720 All-in-One-Drucker (J9V86B)

Ottima per stampare sia foto con qualità da laboratorio che documenti per tutti i giorni, con risultati uniformi e di alta qualità; rendimento medio di stampa in pagine: 120 Nero

Cartuccia con testina Integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia alla stampante, la testina di stampa sarà nuova, offrendo così una definizione di stampa migliore, colori nitidi e precisi

Nota: l’imballo può variare, ma le caratteristiche del prodotto rimangono le stesse

Ricevi l’inchiostro e risparmia con HP Instant ink: la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu rimanga senza