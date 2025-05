Cartuccia HP 305XL Nero: Alta Capacità per Stampanti DeskJet

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Prezzo: 22,99€ - 22,12€

Scopri la cartuccia originale HP 305XL Nero (3YM62AE), progettata per offrirti prestazioni di alto livello e una straordinaria capacità di stampa. Con una resa fino a 240 pagine, è l’ideale per chiunque desideri stampare documenti chiari e dettagliati senza interruzioni, sia in ambito domestico che professionale. Compatibile con le stampanti DeskJet serie 2700 e 4100, e le serie Envy 6020, 6030, 6420 e 6430, questa cartuccia garantisce risultati affidabili e di qualità superiore. Scegli HP e beneficia di stampe nitide e durature, ottimizzando il tuo tempo e le tue risorse.