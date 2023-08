Cartuccia filtro acqua Aqua Optima, confezione da 6 (fornitura per 6 mesi), Evolve+, compatibile con Brita Maxtra, Maxtra+ e PerfectFit, sistema di filtraggio a 5 stadi

GRANDE GUSTO, ACQUA PIÙ PURA: L’acqua del rubinetto filtrata riduce il livello di sostanze chimiche e impurità che possono alterare il gusto delle tue bevande. Goditi bevande calde e fredde dal sapore migliore e un aspetto e un gusto migliori delle verdure cotte quando utilizzi i filtri per l’acqua Aqua Optima Evolve+.FILTRAZIONE IN 5 FASI: La nostra tecnologia brevettata di filtrazione dell’acqua in 5 fasi filtra efficacemente l’acqua del rubinetto per ridurre le impurità tra cui microplastiche, cloro, calcare, erbicidi, pesticidi, piombo e metalli pesanti. I filtri dell’acqua Aqua Optima sono dotati di carbone attivo che assorbe il cloro e filtra le impurità organiche.RIDUCI LA COSTRUZIONE DI CALCARE: Uno speciale scambio ionico riduce i metalli pesanti e previene la formazione di calcare. I filtri Evolve+ rimuovono particelle come sedimenti, ruggine e altre minuscole particelle contaminanti.AMPIA COMPATIBILITÀ: le cartucce filtranti Aqua Optima Evolve+ sono compatibili con oltre il 90% di tutte le caraffe filtranti incluse; Le caraffe Aqua Optima, i distributori d’acqua Lumi e Aurora, i filtri Evolve+ possono essere utilizzati anche con le caraffe Brita Maxtra, Brita Maxtra+ e PerfectFit. Compatibile anche con Tesco, Wilko, AmazonBasics, caraffe di marca e tutte le altre caraffe filtranti ovali

24,99€ – 13,73 €