Cartuccia filtrante per acqua LAICA Bi-Flux – Preserva i sali minerali riducendo cloro e metalli pesanti – Riduce la durezza dell’acqua del rubinetto – Filtro per brocche d’acqua, confezione da 12

Descrizione Prodotto

Preservano i sali minerali e riducono: Durezza Metalli pesanti Cloro Contaminati chimici Trialometani Alcuni pesticidi ed erbicidi clorurati

Qualora presenti nell’acqua di rete.

1 cartuccia = 1 mese di acqua filtrata

La cartuccia bi-flux LAICA filtra l’acqua potabile, migliorandone il gusto e riducendo le sostanze indesiderate eventualmente presenti. Il filtro è prodotto in Italia ed è composto da carboni attivi d’argento e resine a scambio ionico. I carboni attivi riducono il cloro e i suoi derivati. Le resine a scambio ionico riducono i metalli pesanti.

Adottando un sistema di filtrazione domestico, una famiglia può arrivare a ridurre sensibilmente il suo impatto ambientale dato dal consumo di bottiglie di plastica monouso, senza rinunciare a bere acqua dal gusto buono.

1 anno di acqua filtrata con le cartucce bi-flux, corrisponde a un risparmio di 720 bottiglie di plastica da 1,5L. Con l’utilizzo delle cartucce riduci il consumo di bottiglie di plastica del 95,208%. (Considerato un consumo di circa 3L di acqua al giorno)

100% Made in Italy

La cartuccia bi-flux LAICA è progettata e realizzata interamente in Italia per offrire la migliore filtrazione con il massimo livello di qualità e sicurezza. Grazie all’esperienza di Laica nel campo della filtrazione, oggi bastano pochi semplici passaggi per bere acqua dal gusto buono.

Laica per l’Ambiente

LAICA SpA si impegna ogni giorno a minimizzare l’impatto ambientale dei propri imballi, cercando di adottare comportamenti responsabili ed etici nei confronti di una maggiore sostenibilità ambientale. Utilizzando le cartucce bi-flux riduci il consumo di bottiglie di plastica.

Semplice da attivare

Estrai il filtro dalla confezione e immergilo per 15min in acqua fredda, durante l’immersione scuotilo per far uscire l’aria. dopodiché inserisci la cartuccia nell’apposito alloggio, riempi e svuota la caraffa per 3 volte (puoi usare l’acqua per annaffiare le piante!). Infine la tua caraffa è pronta all’uso.

Per tutte le caraffe LAICA

LAICA presenta una ricca gamma di caraffe dallo stile unico e innovativo che si adattano a ogni tipo di esigenza. La cartuccia bi-flux è compatibile con tutte le caraffe LAICA.*

*a eccezione dei modelli multi-flux LAICA

I vantaggi dell’acqua del rubinetto

Scegliere acqua del rubinetto ha tre principali vantaggi:

Risparmio: l’acqua di rete è sicura ed economica, permette quindi a qualunque famiglia di idratarsi senza sostenere costi elevati;Comodità: scegliere di consumare acqua del rubinetto implica un risparmio anche in termini di energie: meno visite al supermercato, meno peso da caricare, meno fatica nel portare la spesa in casa;Rispetto per l’ambiente: La scelta di bere acqua a km 0 che esce dai rubinetti di casa implica un impatto pressoché nullo sull’ambiente: ogni gesto conta nel quotidiano, anche il più piccolo e semplice.

Scegliere apparecchiature per la filtrazione ad uso domestico introduce numerosi vantaggi nella nostra quotidianità, permettendoci di avere sempre e comodamente a disposizione acqua sicura e dal gusto buono.

Numero cartucce

6 12 6

Durata media del kit

6 mesi 12 mesi 6 mesi

Caraffa inclusa

✓

