Cartuccia filtrante per acqua LAICA Bi-Flux – Preserva i sali minerali riducendo cloro e metalli pesanti – Riduce la durezza dell’acqua del rubinetto – Filtro per brocche d’acqua, confezione da 12

Descrizione prodotto

UN ANNO DI ACQUA FRESCA – Per ottenere i migliori risultati si consiglia di sostituire il filtro ogni mese o dopo 150 litri di acqua filtrata. Il nostro pacchetto di 12 filtri significa che avrai acqua buona tutto l’anno!

PRINCIPI ATTIVI – Ogni filtro acqua LAICA è composto da carbone attivo argentato e resine a scambio ionico. I carboni attivi sono efficaci nella riduzione del cloro e dei derivati. Le resine a scambio ionico sono efficaci nel ridurre i metalli pesanti dall’acqua del rubinetto.

Riduci la plastica e risparmia denaro – Le cartucce filtranti per acqua LAICA Bi-Flux sono progettate per durare fino a 30 giorni o fino a 150 litri di acqua filtrata, rendendole una scelta economica ed ecologica. Riducendo il numero di bottiglie di plastica che usi, puoi avere un impatto positivo sul pianeta mantenendo felice anche il tuo portafoglio.

COMPATIBILITÀ – La cartuccia filtro acqua bi-flusso è compatibile con tutte le caraffe filtranti LAICA comprese le gamme Stream Line, Clear Line, Prime Line, Carmen, Big Series e Table Top.

CERTIFIED BY THE BEST – Le cartucce biflusso LAICA sono state testate e certificate da laboratori indipendenti accreditati ai sensi del DM 25 7/02/2012. Queste cartucce d’acqua sono sviluppate, prodotte e sterilizzate da LAICA SpA in Italia e sono tracciabili al 100%.