Cartolarizzazione Innovativa: Banca Sistema e il Calcio Globale

Banca Sistema ha recentemente strutturato una cartolarizzazione innovativa focalizzata su crediti provenienti da società calcistiche, sia italiane che internazionali. Questa operazione consente ai club di cedere i loro futuri incassi da biglietti, hospitality e sponsorizzazioni a una società veicolo (SPV), ricevendo così immediatamente liquidità invece di dover attendere l’arrivo dei fondi.

Il veicolo costituito si chiama ElevenPoint Sports SPV S.r.l. e presenta caratteristiche uniche sia per la tipologia di asset sia per il profilo tecnico-giuridico. L’operazione include l’acquisto rotativo di crediti per circa 1,2 miliardi di euro, derivanti da trasferimenti di calciatori, diritti audiovisivi e compensi in caso di retrocessione. Questo approccio dinamico mira a ottimizzare la gestione dell’attivo.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di espansione di Banca Sistema nel settore delle asset class non tradizionali, in linea con il modello “originate to share” previsto nel piano strategico 2024-26. L’operazione è stata realizzata anche grazie a una collaborazione con investitori internazionali specializzati nello sport e nell’intrattenimento.

Inoltre, la Divisione Factoring di Banca Sistema avrà l’opportunità di ampliare la propria portata a livello globale, aumentando la propria capacità di acquisto di crediti nel segmento Entertainment. Da dieci anni, Banca Sistema si distingue nel factoring di ricavi differiti nel mondo del calcio, con un turnover cumulato che ha superato i 5 miliardi di euro.

