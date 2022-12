Carte e cinema: i film più belli dedicati al Texas Hold’em

Il rapporto tra film, gioco e intrattenimento è senza dubbio uno dei più longevi della storia della Settima Arte, ovvero del cinema nato dalla straordinaria idea dei fratelli Lumiere addirittura nel 1895. La drammaticità e il coinvolgimento del gioco, i suoi tempi, la presenza di personaggi alle prese con drammi e demoni interiori hanno trasformato discipline come il Texas Hold’em in soggetti di pellicole di enorme successo. Oggi scopriremo le più belle e suggestive in assoluto da recuperare se vogliamo passare una giornata emozionante durante le festività natalizie.

Un film che oltre ad avere una trama avvincente potrebbe rivelarsi molto utile per imparare le regole del Texas Hold’Em è sicuramente High Roller con attore protagonista Michael Imperioli. Oggi regolamenti e punteggi sono presenti anche in pagine specializzate di portali importanti ma ammirare una partita, il suo svolgimento e il comportamento dei giocatori in tempo reale è decisamente più suggestivo. High Roller non è altro che un docu-film incentrato sulla vita e sulla carriera di Stu Hungar, uno dei più grandi campioni nella storia del tavolo verde; una storia di ascesa, caduta e redenzione che è ben più di un semplice documentario sul poker sportivo e sul professionismo.

Probabilmente la pellicola più iconica in assoluto dedicata al Texas Hold’Em è Il Giocatore – Rounders, uscita nell’ormai lontano 1998 e ancora oggi vero e proprio cult per gli amanti delle due carte. Cast di primordine con Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich e John Turturro, il film di John Dahl è incentrato sulla vita di Mike McDermott (Damon), studente che per pagarsi gli studi sfrutta la sua abilità al tavolo verde. Dopo una brutta sconfitta, però deciderà di mollare la passione per le carte e cambiare lavoro prima che il suo vecchio amico “Verme” (Norton) lo convinca di nuovo a misurarsi con il gioco per pagare alcuni debiti. Finale a sorpresa e adrenalina a mille per un lavoro che vede anche un cameo di Johnny Chan, vincitore delle WSOP del 1987 e 1988.

Molto più recente, siamo nel 2007, è invece Le Regole del Gioco (Lucky You il titolo originale) che vede dietro la macchina da presa Curtis Hanson ed Eric Bana nei panni del protagonista Huck Cheever. Ambientato nella mitica Las Vegas, Le Regole del Gioco racconta i successi e le sconfitte di Huck, figlio di un’altra stella delle due carte (uno splendido Robert Duvall) e del suo rapporto conflittuale col padre. Nel cast ci sono altre stelle del cinema come Drew Barrymore e Robert Downey Jr., ma il film è diventato celebre anche per aver ospitato nei panni di loro stessi campioni del Texas Hold’em come Daniel Negreanu, Doyle Brunson (che ha dato anche un notevole contributo alla regia per quanto riguarda le dinamiche e i segreti del gioco) e Phil Hellmuth.

È invece dedicato al mondo del poker online Runner Runner del 2013, film con Brad Furman alla regia e con Justin Timberlake e Ben Affleck nel ruolo di protagonisti. La storia è quella di Richie Furst (Timberlake) che per pagarsi l’università si dedica ai tornei di poker sul web prima, però, di perdere tutto in una volta sola. Per capire il motivo della sua sconfitta inaspettata arriverà addirittura in Costa Rica e qui conoscerà il titolare del sito, interpretato da Ben Affleck, che proverà a fargli una proposta decisamente interessante.

KidPoker Documentary (Netflix) from Boardwalk Productions, Inc. on Vimeo.

Altro docu-film molto interessante, questo uscito nel vicino 2016, è Kid Poker, il racconto dell’ascesa di Daniel Negreanu dai primi tornei nei circoli di Toronto fino ai tavoli dei Main Event delle World Series of Poker di Las Vegas, il vero e proprio campionato del mondo di Texas Hold’em. Il punto di forza della pellicola, al di là del carisma di un personaggio come Negreanu, è il resoconto accurato della vita del professionista moderno delle due carte, della sua capacità di accettare gli alti e bassi e della preparazione continua e costante per arrivare alle vette assolute della disciplina.