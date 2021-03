Simona Ventura, chiamata a Cartabianca a raccontare la sua personale esperienza col Covid-19, ha avuto a distanza un battibecco col dottor Matteo Bassetti.

La conduttrice di Game Of Games ha così raccontato com’è andata la sua quarantena da positiva.

“La verità è che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente‘. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito”.

Cartabianca, lo scontro fra Bassetti e la Ventura

A questo punto il dottor Matteo Bassetti si è visibilmente spazientito ed ha chiesto a Simona Ventura di “evitare di dare informazioni non corrette” e che non esisterebbe una “profilassi” per il Covid-19, soprattutto per pazienti asintomatici o con sintomi scarsi.

“Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i medici le dicono, perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore […] Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici”.

Immediata la risposta di Simona Ventura:

Io farò la conduttrice televisiva, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professore Bassetti. Non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”.

Nel dubbio, fra una settimana Simona Ventura tornerà nella prima serata di Rai Due con Game Of Games – Gioco Loco.

FONTE | TvBlog