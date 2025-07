Carta People in Health: Diritti per Malattie Croniche e Rare

La gestione della salute delle persone affette da malattie croniche e rare è sempre più in primo piano. Recentemente, sei associazioni di pazienti hanno firmato la ‘Carta people in health’, un documento che mira a mettere in luce le necessità e le priorità specifiche di questo gruppo.

Tra le organizzazioni coinvolte si trovano Fiano, Fand, Diabete Italia, Fondazione italiana per il cuore, FedEmo e Afadoc. Questa iniziativa, sottoscritta a Castagneto Carducci durante un evento con rappresentanti delle istituzioni e del Team Novo Nordisk, si propone di promuovere salute e prevenzione, innovare nella gestione delle malattie e sostenere le associazioni di pazienti.

La piattaforma People in Health®, creata in collaborazione tra Novo Nordisk e le principali associazioni italiane, si dedica a fornire uno spazio di confronto e condivisione per le persone con malattie croniche. Attraverso iniziative annuali, la piattaforma si impegna a valorizzare le esperienze dei pazienti, a sostenere il loro empowerment e a favorire un dialogo costante tra i vari attori del sistema sanitario.

Le patologie croniche non trasmissibili rappresentano una significativa sfida per la salute pubblica, responsabili del 74% dei decessi a livello globale, e influenzano profondamente la qualità della vita e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Accanto a queste, le malattie rare, pur interessando un numero ridotto di persone, pongono sfide analoghe in termini di assistenza continua e accesso alle cure.

L’importanza di ascoltare le esperienze quotidiane dei pazienti è fondamentale per sviluppare percorsi di cura efficaci e sostenibili. La crescente incidenza di queste condizioni, associata all’invecchiamento della popolazione, richiede una maggiore attenzione al benessere individuale e alla partecipazione attiva nella cura.