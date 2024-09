8,95€

Descrizione Prodotto

Carta da forno per friggitrice ad aria calda per tutte le friggitrici ad aria con una dimensione di 20-24 cm, la nostra carta per friggitrice ad aria è la scelta perfetta per una cottura sana e facile

Carta da forno Airfryer. Questo set di carta per friggitrice ad aria è un’aggiunta essenziale a qualsiasi cucina e offre un modo semplice ed efficiente per cucinare i cibi in modo sano.

Realizzata con polpa naturale e rivestimento per uso alimentare, la nostra carta per friggitrice ad aria è completamente priva di fluorescenza. Ha anche proprietà impermeabili e resistenza ai grassi per evitare che il cibo si attacchi. Non sbiancato, atossico e privo di BPA

Questo set include carta quadrata per friggitrici ad aria da 5 a 8 litri, carta multimarca, offre versatilità e compatibilità con un’ampia gamma di modelli di friggitrici ad aria

La carta per friggitrice ad aria aiuta a ridurre la pulizia dopo la cottura in quanto impedisce al cibo di attaccarsi al cestello della friggitrice.

Questa carta è una scelta eccellente per chi cerca una scelta più salutare in quanto riduce la necessità di olio durante la cottura.

Garantiscono una perfetta aderenza e una cottura efficiente. La nostra carta per friggitrice ad aria è facile da usare, basta metterla nel cestello della friggitrice prima di aggiungere il cibo.

Questa carta è usa e getta e biodegradabile, il che la rende una scelta ecologica per cucinare. La carta per friggitrici ad aria è una scelta eccellente per un’ampia gamma di alimenti, dalle patatine fritte al pollo, alle verdure e altro ancora.

AVVERTENZA Metti abbastanza cibo sulla parte superiore delle fodere per evitare che volino via o vengano bruciate dall’elemento riscaldante. La temperatura massima consentita è fino a 220 °C