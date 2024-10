Carta del Docente: Utilizzo del Bonus da 500 Euro e Beneficiari – Cosa Acquistare?

Lunedì 14 ottobre, a partire dalle ore 14:00, verrà riattivata la Carta del Docente, con un incremento di 500 euro disponibile per ogni docente di ruolo. Questa misura, confermata dal Ministero dell’Istruzione, è finalizzata all’acquisto di beni e servizi per l’aggiornamento professionale. La Carta del Docente è stata introdotta dalla legge 107/2015, nota come “Buona Scuola”, ed è uno strumento essenziale per la formazione continua degli insegnanti delle scuole statali italiane.

Il bonus annuale di 500 euro è accreditato su un borsellino elettronico accessibile tramite un portale dedicato, che sarà riaperto ufficialmente il 14 ottobre. Gli insegnanti possono utilizzare questi fondi esclusivamente per scopi legati allo sviluppo professionale, come l’acquisto di libri, riviste specializzate, hardware (computer e tablet), software e strumenti didattici. Inoltre, il bonus può essere impiegato per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, corsi di laurea e master universitari. È possibile utilizzare la Carta del Docente anche per acquistare biglietti per musei, mostre, eventi culturali, opere teatrali e proiezioni cinematografiche.

Il bonus da 500 euro è destinato a tutti i docenti di ruolo, a tempo pieno o parziale, nelle scuole statali. Sono compresi nel programma anche i docenti in periodo di formazione e prova, coloro che sono inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando o distacco, fuori ruolo, e chi è in servizio presso scuole italiane all’estero o scuole militari.

La Carta del Docente rappresenta un’importante opportunità per incentivare la crescita professionale continua del personale docente, garantendo un aggiornamento costante e in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Nazionale di Formazione. È anche un valido supporto economico per affrontare la situazione di stipendi ridotti, permettendo agli insegnanti di investire nella propria formazione e qualificazione, assicurando così una didattica di qualità. La riattivazione della Carta del Docente segna un passo significativo per il riconoscimento e il valore del lavoro degli insegnanti in Italia.