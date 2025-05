Carrozziere Arrestato a Porto Empedocle: Cocaina e Rifiuti

Un’operazione dei Carabinieri a Porto Empedocle ha portato all’arresto di un carrozziere di 54 anni per detenzione illecita di droga e gestione non autorizzata di rifiuti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato una perquisizione nell’autofficina del sospettato, rinvenendo circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio, occultati in un ufficio. Questa quantità, che potrebbe produrre oltre 250 dosi del valore stimato di oltre 13.000 euro, suggerisce un’operazione di spaccio piuttosto che un uso personale.

In aggiunta alla detenzione di droga, i Carabinieri hanno scoperto che il terreno adiacente all’officina era utilizzato, senza autorizzazioni, come deposito di rifiuti urbani e speciali, compresi materiali ferrosi e residui di lavorazione. Di conseguenza, l’uomo è stato anche segnalato per gestione non autorizzata di rifiuti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida. Si ricorda che, in virtù del principio di presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato sarà verificata tramite un successivo giudizio di merito, al fine di accertare le eventuali responsabilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it