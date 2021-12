Titolo: Carriera per diventare agente immobiliare



Azienda: Grandi Agenzie



Descrizione:: Cercare lavoro a Parma è difficile. Come è difficile cercarlo in quasi tutte le città Italiane. Il motivo del perché… una professione che si può apprendere se si ha lo spirito giusto. Quello che offro a chi ha queste doti sono i 3 pilastri sui quali…

Luogo:: Parma