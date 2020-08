Titolo: Carriera da agente immobiliare



Azienda: Grandi Agenzie S.R.L.



Descrizione:: Offerta di lavoro Parma solo per pochi candidati — Prima di proseguire a leggere l’annuncio, leggi qui — Mi chiamo… gamba che vogliano cambiare la loro vita in meglio. Non voglio persone che cercano qualsiasi tipo di lavoro pur di lavorare…

Luogo:: Parma