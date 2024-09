Carrello Regolabile per Lavatrice con 4 Ruote Bloccabili, Capacità 200KG, Larghezza 40-62cm, Adatto per Asciugatrice e Frigorifero

50,00€ - 34,99€

A proposito di WEIBIDA

L’azienda è stata fondata nel 1997, è uno dei più famosi produttori, fornitori e sviluppatori di ruote e carrelli. Abbiamo un team di progettazione e produzione di oltre 170 persone e più di 20 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di prodotti. Non abbassiamo mai il nostro standard nei prodotti. E la nostra missione più grande è semplificarti la vita usando WBD.

W B D WEIBIDA Carrello Lavatrice con 4 Ruote con Bloccaggio

La capacità di carico massima di questo supporto è di 200KG(Varia in base alle dimensioni della regolazione)Misura regolabile, può essere regolata da 40-62 cmQuando in movimento, è un carrello che ti aiuta a spostare facilmente gli elettrodomestici pesantiQuando invece viene fissato, è un supporto per tenere i mobili e gli elettrodomestici al riparo dall’umidità

Contenuto della confezione: 4 Tubi angolari in PVC 4 Tubi in acciaio inox 4 Tappetini antiscivolo 4 Doppie ruote girevoli a doppia chiusura

Pannello in PVC di alta qualità

Forte e durevole. Può contenere fino a 200 KG (Varia in base alle dimensioni della regolazione)di peso, posizionare l’ apparecchio sul tappetino in schiuma del carrello.

Acciaio inox spessorato

Abbiamo migliorato lo spessore del tubo in acciaio inox per ridurre la flessione del prodotto dovuta a forze sbilanciate , facile anche da montare e smontare .

Ruote con doppio bloccaggio

Le ruote girevoli in PVC a 360 gradi sono la ragione per cui il carrello riesce a spostare apparecchi pesanti sul pavimento in modo silenzioso e con fluidità .

Le rotelle a doppio bloccaggio rendono il rullo del carrello facile da spostare e bloccare

Le ruote hanno un design a doppio bloccaggio, quando le ruote sono bloccate, anche la parte girevole è bloccata. Così sarà stabile e sicuro quando riparerai l’apparecchio da qualche parte e lo lascerai funzionare.Le ruote girando silenziosamente e senza intoppi e non lasciano graffi, sono sicure per tutti i tipi di pavimenti, incluso il pavimento in parquet.

Dimensione Regolabile: La dimensione di questa Mobile per Lavatrice può essere regolata da 40 a 62 cm, altezza 11cm. Il peso massimo può arrivare fino a: 180 kg. Puoi spostare facilmente tutti i tipi di mobili o elettrodomestici in casa tua.

Qualità Premium: Il Carrello Lavatrice con Ruote è realizzato con robusti pezzi in PVC e componenti in acciaio inossidabile, difficili da piegare. Le ruote a doppia possono ruotare silenziosamente e senza intoppi, molto comodi per fare le pulizie .

Facile da Assemblare: Questo Mobile Lavatrice Asciugatrice può essere montato facilmente. E’ sufficiente installare la piattaforma. Il design a incastro consente di completare l’installazione in 5 minuti. Si prega di utilizzare la corretta posizione dell’apparecchio sul tappetino in schiuma del carrello per ottenere il miglior supporto di carico.

Diverse Applicazioni: Questo carrello può aiutarti a spostare e a dare un posto facilmente agli elettrodomestici pesanti in casa tua, come un mini frigo, una lavatrice, asciugatrice, un frigorifero, ecc.