Carrefour lascia l’Italia: cosa significa per i lavoratori?

Carrefour ha ufficialmente annunciato la sua uscita dal mercato italiano, avviando una cessione a favore del New Princes Group, operatore attivo nel settore alimentare e della filiera lattiero-casearia. La transazione coinvolge oltre 150 negozi in Liguria e circa 2.000 lavoratori.

La segretaria regionale di Uiltucs Liguria, Cristina D’Ambrosio, ha espresso preoccupazione per l’occupazione e le condizioni lavorative, evidenziando la necessità di un piano di rilancio che garantisca la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento del contratto nazionale integrativo attualmente in vigore. D’Ambrosio ha sottolineato che, a partire dal 21 luglio, è stato dichiarato uno stato di agitazione a causa della mancanza di risposte da parte di Carrefour rispetto alle prospettive dei dipendenti a Genova.

Le organizzazioni sindacali hanno già richiesto un incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, auspicando una convocazione di tutte le parti coinvolte per discutere le problematiche legate all’uscita di Carrefour e le sue ripercussioni sul personale. È previsto un incontro al Ministero il 30 luglio e il coordinamento nazionale dei delegati si terrà il giorno successivo, il 31 luglio, per fare il punto della situazione.