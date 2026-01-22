7.4 C
Carrasco si segnala in Arabia Saudita

Yannick Carrasco sembra voler tornare a giocare in Europa e attira l’attenzione di diversi team. L’ala dell’Al Shabab ha segnato una doppietta nella 15esima giornata della Saudi Pro League, permettendo alla sua squadra di vincere e interrompere una serie di 10 partite senza vittorie in tutte le competizioni.
Carrasco è stato fondamentale per la vittoria della sua squadra, segnando due gol e contribuendo a tutti e tre i gol della sua squadra. Ha anche segnato un rigore e ha completato la rimonta del suo team contro il Neom SC, vincendo 3-2.
Con sette gol nella stagione, Carrasco ha raggiunto il suo miglior risultato, eguagliando il punteggio del 2023/24, quando arrivò in Asia occidentale. Questo risultato non haimpedito alla sua squadra di lottare per evitare la retrocessione, ma ha contribuito a far gustare nuovamente una vittoria all’Al Shabab.

