venerdì – 9 Gennaio 2026
Carrara in Linea Verde Italia

Carrara in Linea Verde Italia

Monica Caradonna e Tinto saranno sabato nel territorio apuano con le telecamere del programma “Linea Verde Italia” di Rai1. La loro tappa consisterà nel raccontare Carrara, città inserita nella Rete delle “città creative” dell’Unesco, partendo dall’Accademia di Belle Arti, dove si forma una nuova generazione di studenti appassionati di arte in tutte le sue forme. Il loro viaggio esplorerà i vari aspetti della creatività, combinando tradizione, tecnologia ed economia circolare, con un focus anche sull’ambiente e il turismo sostenibile.

Tinto esplorerà i tesori naturali del Parco Regionale delle Alpi Apuane e presenterà una ricerca scientifica in corso nelle grotte carsiche di Equi Terme. Contemporaneamente, Monica Caradonna visiterà Pontremoli, città che ha attirato molti “nomadi digitali” grazie alla sua posizione strategica, natura incontaminata, storia, cultura e cucina locale. La trasmissione conterrà anche una ricetta tipica del territorio.

“Linea Verde Italia” andrà in onda sabato dalle 12.30 e racconterà l’ambiente come una risorsa centrale per il futuro del Paese e custode dei valori del patrimonio naturale e culturale italiano. La puntata si concluderà con un’intervista al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, sulle opere in corso per ricostruire il legame tra la città e il suo porto, mostrando il nuovo waterfront di Marina di Carrara.

