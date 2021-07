Carramba Che Sorpresa! Rai Uno ieri sera ha deciso di celebrare il mito di Raffaella Carrà con uno speciale a lei dedicato di Techetechete ed infine trasmettendo in prima serata la primissima puntata di Carramba Che Sorpresa, andata in onda nel lontano 1995.

Il primo ospite del programma? Luke Perry, volto di Beverly Hills 90210, allora sulla cresta dell’onda ed idolo delle giovanissime. L’attore, in Italia per le registrazioni del film Vacanze di Natale 95, realizzò un video in italiano per la sua fan Alessia, ospite del programma. Anche Luke è scomparso prematuramente nel 2019. Ed è subito un tuffo al cuore.

Grazie, mamma Rai.

Carramba Che Sorpresa, Luke Perry ospite di Raffaella Carrà

La prima di #CarrambaCheSorpresa in omaggio a Raffaella Carrà su Rai 1. Primo protagonista dello show? Luke Perry, scomparso nel 2019, stella di Beverly Hills 90210. Era il 1995. pic.twitter.com/oAkAnMvGlC — Tvblog.it (@tvblogit) July 5, 2021

Raiuno ci vuole morte: ci piazza Raffaella e la puntata con Luke Perry: Dylan per sempre sempre. #RAFFAELLACARRA pic.twitter.com/Yli5X9ktT8 — Angelo Iacopino (@angelo_iacopino) July 5, 2021

Poco fa ho ritrovato questo pezzo di puntata di “Carramba che Sorpresa” dove c è anche Luke Perry. Il mio cuore non regge a tutto questo.🥺#Carramba #RaffaellaCarra #carrambachesorpresa pic.twitter.com/hqTBrHJ3aQ — ꫀꪶꫀꪀꪖ (@elena_masioli) July 6, 2021

Raffaella Carrà, il ricordo del Presidente della Rai e dell’Amministratore Delegato:

“Una donna che ha dato al mondo dello spettacolo e alla Rai – al cui ricordo l’Azienda resterà sempre legata – passione, entusiasmo, allegria, creatività e, insieme, un profondo rigore professionale, un amore per i dettagli, un’attenzione continua e un rispetto profondo per il pubblico. A lei va il grazie della Rai per aver scritto pagine fondamentali della storia del servizio pubblico. Raffaella è stata e continuerà a essere un modello al quale ispirarsi, anche per le giovani generazioni, per la sua capacità di parlare a tutti, di innovare e, in molti casi, di precorrere i tempi. Un’artista straordinaria, che resterà impressa nella storia della televisione e che continuerà a essere viva nella memoria collettiva di tutti gli italiani”.