Carplay Android 11 6GB + 128GB Car Stereo Multimediale Per BMW Serie 1 E87 E81 E82 E88 CCC CIC Auto Radio GPS di Navigazione IPS Schermo

Prezzo: 452.81 - 280.74

Modelli e anni applicabili:

Per BMW Serie 1 E81 E82 E87 E88 (2006-2012)

Nota: questa unità è per veicoli BMW di cui sopra forniti con Original CCC Sistema.

Nota: questa unità è per veicoli BMW di cui sopra forniti con Original CIC Sistema.

Nota: questa unità è per veicoli BMW di cui sopra No Schermo originale.

Note importanti:

1.Si prega di notare se la vostra auto originale ha AUX.

Se la tua auto non ha un ingresso audio AUX, devi ordinare un trasmettitore FM per facilitare l’installazione o attiva la funzione aux nella tua officina localel’altoparlante della tua auto originale può emettere suoni. 2. La manopola iDrive non è inclusa, è necessario acquistarla separatamente.