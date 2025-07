Carpi trionfa in amichevole: vittoria 3-2 contro l’Imolese

Nell’ambito del calcio estivo, il Carpi ha recentemente svolto il suo primo allenamento congiunto della stagione. L’evento si è svolto sul campo di Ravarino, dove i biancorossi hanno affrontato l’Imolese, formazione di Serie D.

Il mister Stefano Cassani ha optato per un approccio cauto, mantenendo in panchina alcuni giocatori infortunati, tra cui Rigo, Tcheuna, Verza e Amayahe Sall. Il Carpi ha schierato un modulo 3-4-2-1, con Lombardi al centro della difesa, mentre Cecotti e Visani hanno occupato le corsie laterali. La squadra è subito riuscita a controllare il gioco, creando opportunità da gol che, però, non hanno avuto esito. L’Imolese, al contrario, ha colto l’occasione al primo contropiede, grazie a un gol di Embalo.

Durante il match, Forapani ha subito un infortunio al ginocchio, costringendo il mister a sostituirlo con Figoli. Il Carpi ha reagito prontamente, grazie a un gol di Stanzani che ha pareggiato il punteggio dopo il colpo di testa di Arcopinto che si era stampato sul palo. Poco dopo, Rossini ha portato il Carpi in vantaggio su una punizione calciata da Stanzani.

Nella seconda metà di gioco, il Carpi ha mantenuto il controllo grazie ai cambi effettuati. Figoli ha siglato il terzo gol, ma un errore in fase di costruzione ha permesso a Mattioli di segnare per l’Imolese. Nonostante le possibilità di espandere il vantaggio, la gara si è chiusa sul punteggio di 3-2 a favore dei biancorossi.

Nella stessa giornata, il presidente Lazzaretti ha annunciato il rinnovo contrattuale di Matteo Cortesi fino al 2028, dichiarando che si tratta di un gesto per confortare i tifosi e costruire un gruppo forte per il futuro. La campagna abbonamenti, dopo circa 350 tessere vendute, attende un’ulteriore risposta dalla cittadinanza.