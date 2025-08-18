Carpi-Trento: emozioni e colpi di scena in Coppa Italia

Il match tra Carpi e Trento, valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, ha visto i padroni di casa trionfare ai calci di rigore dopo un pareggio a reti inviolate nei tempi regolamentari. Il portiere Sorzi è stato il grande protagonista, parando due rigori e contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Carpi. La partita si è svolta su un terreno di gioco caratterizzato da emozioni e colpi di scena, incluso un blackout che ha interrotto il gioco per dieci minuti.

Il Carpi, guidato da Cassani, ha dimostrato grande determinazione, nonostante le difficoltà causate dall’infortunio di Forapani. Invece, il Trento, allenato da Tabbiani, ha subito un contraccolpo significativo con l’espulsione di Barlocco e ha ottenuto risultati deludenti dai tiri di rigore, fallendo tre punizioni.

L’incontro ha preso avvio con un ritardo a causa di un guasto al pullman del Trento. La prima sostituzione del Carpi è avvenuta rapidamente, a causa dell’infortunio di Forapani. Le occasioni da rete hanno visto protagonisti Cruz e Stanzani, ma il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0 fino ai rigori. Nonostante l’inferiorità numerica, il Trento ha avuto due buone chance, ma il Carpi ha mantenuto la calma e ha sfruttato l’opportunità per avanzare nella competizione.

Nella sequenza dei rigori, il Carpi ha trovato la rete con Gerbi, Panelli e Figoli, mentre per il Trento i tiri di Capone e Cappelletti sono stati parati. La vittoria consente al Carpi di proseguire nella Coppa, mentre il Trento lascia il campo con dispiacere per le occasioni mancate.