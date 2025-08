Carpi in forma: vittoria 3-1 nel test contro il Lentigione

Il Carpi ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro il Lentigione in un’amichevole disputata a Ravarino. Questo match è arrivato a sole 24 ore dal termine del ritiro a Fiumalbo, dove i biancorossi hanno svolto un’intensa settimana di allenamento.

Nel primo tempo, la formazione del Carpi, schierata con una difesa a tre, ha mostrato una buona compattezza e ha preso il controllo del gioco fin dalle prime fasi. Il Lentigione ha cercato di rispondere con occasionali ripartenze, ma ha trovato poche occasioni per impensierire il portiere avversario. Il primo gol per il Carpi è arrivato al 32′ grazie a Zagnoni, il quale ha approfittato di un’azione in area per segnare e portare la sua squadra in vantaggio.

Nella seconda frazione, il mister Cassani ha effettuato diversi cambi, inclusi l’ingresso di Scacchetti tra i pali e Stanzani in attacco. Nonostante la stanchezza accumulata, il Carpi ha raddoppiato al 24′ con Stanzani, che ha segnato su assist di Arcopinto. Negli ultimi minuti del match, il Lentigione ha accorciato le distanze con un rigore trasformato da Nappo, ma il Carpi ha trovato il terzo gol con Gerbi nel recupero, fissando il punteggio finale sul 3-1.

L’incontro ha messo in evidenza sia buone giocate dei biancorossi che alcuni aspetti su cui lavorare, in vista delle prossime sfide stagionali.