Carpi Film Fest 2025: Cinema e Cultura in Festa dal 30 agosto

Dal 30 agosto al 7 settembre si svolgerà a Carpi la seconda edizione del Carpi Film Fest, una rassegna dedicata alla cinematografia organizzata dall’associazione culturale Quelli del 29. L’evento prevede un ricco programma di 25 appuntamenti, che include proiezioni di film e documentari, incontri con esperti del settore, eventi speciali e riconoscimenti a figure di spicco nel mondo del cinema.

Quest’anno, il tema centrale sarà “Le Narrazioni e le Arti”, con un focus sull’interdisciplinarità tra cinema, teatro, letteratura e musica. Paolo Di Nita, presidente dell’associazione, sottolinea che la manifestazione si propone come un laboratorio creativo dove il cinema esplora diversi linguaggi artistici. Il Comune di Carpi ha patrocinato l’evento, stanziando 40.000 euro e offrendo spazi e attrezzature necessarie.

Il programma include eventi come la proiezione di “Frankenstein Junior” e la presentazione di film in anteprima. Non mancheranno masterclass con esperti del settore, come Pupi Avati, e incontri tra cinema e letteratura. Tra le proiezioni è previsto il film “Il mestiere di vivere”, che narra gli ultimi giorni di Cesare Pavese.

La manifestazione si svolgerà in vari luoghi del centro storico di Carpi, come l’Arena di Piazzale Re Astolfo e l’Auditorium Arturo Loria, e l’ingresso sarà gratuito per la maggior parte degli eventi, offrendo così un’opportunità di avvicinare un ampio pubblico all’arte cinematografica.