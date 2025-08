Carpi domina la Comacchiese con un clamoroso 9-0

Nel pomeriggio di oggi, il Carpi ha disputato un allenamento congiunto sul campo di Fiumalbo contro la Comacchiese, infliggendo una pesante sconfitta agli avversari. Il risultato finale di 9-0 evidenzia le differenze tra la Serie C e l’Eccellenza, con il Carpi che ha colto ben cinque pali nel corso della partita.

Il tecnico Cassani ha utilizzato il consueto modulo 3-4-2-1, schierando Forapani e Casarini nei ruoli chiave, mentre Rosetti e Figoli hanno occupato il centrocampo. La squadra biancorossa ha dominato il gioco, sfruttando un terreno asciutto per esprimere un ritmo rapido e fluido. Dopo soli due minuti, Zagnoni ha aperto le marcature con un colpo di testa su corner, dando il via a una sequenza di gol. Rigo ha raddoppiato l’11’, seguito da Lombardi e Rossini, entrambi abili a capitalizzare su palle inattive.

Il quinto gol è arrivato da un’azione sorprendente di Casarini, mentre Cortesi ha segnato su rigore, frutto di un’ottima incursione personale. Nel secondo tempo, nonostante i cambi, il Carpi ha mantenuto il controllo del gioco. Mahrani ha trovato la via della rete per due volte e Gerbi ha chiuso il punteggio con un tiro dal limite. Anche Teouré e Visani hanno colpito i legni, ma non hanno modificato il risultato finale.

La partita ha visto il Carpi protagonista, in un test utile per raffinare la preparazione atletica della squadra.