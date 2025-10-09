14.7 C
Carpentiere Montatore Metallico a Progetto nel Settore Petrolchimico in [Località]

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Carpentiere montatore di carpenteria metallica settore petrolchimico

Azienda: Openjobmetis

Descrizione lavoro:
La posizione richiede un carpentiere montatore esperto nella realizzazione e manutenzione di impianti industriali nei settori chimico-petrolchimico e produzione di energia. I candidati devono possedere competenze tecniche nelle lavorazioni metalliche e capacità di lettura di disegni tecnici. È fondamentale avere esperienza pregressa nel settore e seguire rigide norme di sicurezza. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Sarroch, Cagliari

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 05:10:01 GMT

