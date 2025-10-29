Carpaccio di Zucca Violina: un’autentica delizia toscana

Nasce così il “Carpaccio di Zucca Violina su Brisée e Stracchino Montato”, un piatto che celebra i sapori e i profumi dell’autunno. La base è una brisée dorata e friabile, profumata di burro, che ospita un delicato stracchino montato con panna, arricchito da erba cipollina e timo. Sopra, si trovano sottili petali di zucca violina marinati in un’emulsione di olio extravergine d’oliva, soia, miso e aceto, che crea un perfetto equilibrio tra dolcezza e note sapide.

Per la preparazione, iniziare pulendo la zucca e tagliandola sottilmente con una mandolina. Preparare un’emulsione mescolando olio, soia, miso, aceto e le erbette tritate. Marinare la zucca per circa 3 ore, coperta con pellicola.

Lavorare lo stracchino in una planetaria con la panna fino a creare una crema soffice. Mettere la crema in una sac à poche.

In un’altra planetaria, unire il burro a cubetti con la farina fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungere il tuorlo e l’acqua, poi far riposare in frigorifero per un’ora. Stendere l’impasto a 5 mm di spessore e ricavare dischi di circa 12 cm. Spennellare con uovo, salare e cuocere a 175°C per 20 minuti.

Su ciascun disco di brisée, stendere uno strato di stracchino montato, profumare con erba cipollina, aggiungere la zucca marinata e decorare con timo e aneto fresco.

Il risultato finale è un piatto che racconta la semplicità e la raffinatezza dell’autunno toscano, capace di sorprendere gli ospiti con leggerezza e creatività.