“Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi domani, mercoledì, presso il centro di coordinamento sulla ss113 al distributore di benzina Ip di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30”. E l’accorato invito rivolto su Facebook da Daniele Mondello, il papà del piccolo Gioele, il bambino scomparso dallo scorso 3 agosto.

“Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe. Vi ringrazio anticipatamente”, dice il marito di Viviana Parisi che ieri si è recato in procura per chiedere di visionare le fotografie del cadavere della donna. Richiesta negata dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo. Intanto non si fermano le ricerche dei soccorritori, che anche stamattina stanno setacciando tutta la zona di Caronia da dove è scomparsa la donna e dove è stata poi trovata cadavere.

Arriva l’Esercito

“Le ricerche proseguono e dobbiamo continuare a cercare Gioele. In seguito alla riunione convocata dal prefetto, abbiamo anche altre 10 squadre dell’Esercito che si uniranno alla ‘battuta’, e questo è un dato positivo”, ha detto il procuratore Cavallo al termine di un vertice delle forze dell’ordine in prefettura a Messina per coordinare le ricerche. “Abbiamo un terreno sterminato dove cercare – ha aggiunto il magistrato – un terreno che è difficile da percorrere e dove è difficile fare delle ricerche. Più personale abbiamo, più cani abbiamo, più è facile si arrivi a un risultato”.

Indagine sui tabulati telefonici

La procura di Patti sta facendo eseguire “delle analisi dei tabulati delle celle telefoniche di Caronia e delle zone limitrofe per individuare le persone presenti sul posto il 3 agosto, per capire chi fosse lì in quel momento”, ha aggiunto il procuratore di Patti al termine del vertice. “Sono indagini obbligatorie e di routine – ha proseguito Cavallo – aspettiamo i risultati, ci vuole qualche giorno”.

“Una donna fragile”

“Viviana era una donna fragile, aveva avuto problemi anche con manie di persecuzione e deliri mistici. Per questo era stata in ospedale e aveva avuto delle cure”. A dirlo è Claudio Mondello, avvocato della famiglia Mondello e anche cugino di Daniele, il marito di Viviana. “Non è vero tuttavia – precisa Mondello – che la famiglia ha preso sottogamba questi problemi di Viviana, tanto che l’ha accompagnata in ospedale anche in piena emergenza Covid-19 perché aveva cuore la sua situazione. La donna passava da momenti di lucidità ad altri in cui era confusa e temeva, anche se non c’era alcun motivo reale, che le togliessero o che potesse perdere il figlio Gioele cui era affezionatissima. Negli ultimi tempi era stata meglio, ma la famiglia l’ha sempre assistita e mai lasciata sola. Noi, anche se è irrazionale, speriamo sempre che Gioele sia vivo e proseguiamo le ricerche”.





