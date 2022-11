Carolyn Smith, lite con Selvaggia che sbotta: “Stai buona! Non sei educata con me”

Luisella Costamagna tre settimane fa si è infortunata e da allora il suo ballerino cerca di creare delle coreografie adatte alla situazione. Ieri sera Selvaggia Lucarelli ha espresso qualche perplessità sui giudizi dei suoi colleghi nei confronti della giornalista e Carolyn Smith è sbottata.

Selvaggia Lucarelli: “Buoni con te perché ti sei infortunata”.

“Vorrei chiarire una cosa: il concorrente non è Pasquale! A me piace tantissimo Pasquale, me lo sposerei Pasquale, ma il concorrente non è lui e deve essere chiaro. La concorrente è Luisella Costamagna. Continuo a ribadire un concetto, per metà coreografia lei sta seduta. Io non posso giudicarla, quando gli altri ballano normale, magari sbagliando, ma ballano in piedi potendo fare tutto quello che si può fare ballando. perché lei non può fare tutto. Se ho mai visto All Thata Jazz? No, non me ne frega niente cara Carolyn Smith. Il punto è che lei ha un impedimento e io trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri. Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”.

Carolyn Smith: “Ho più esperienza di te!”

Carolyn Smith ha consigliato a Selvaggia di farsi una cultura sui musical:”Ma tu che parli così hai mai visto il film All That Jazz? Allora, Bob Fosse, uno dei più grandi coreografi… lasciami parlare Selvaggia! Allora secondo il tuo discorso Bob Fosse non ha capito nulla! Eppure ha fatto i più grandi spettacoli. Vatti a vedere Chicago e All That Jazz! Ascolta, io ho avuto l’educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Ho fatto Ballando dal 2007“.

La Lucarelli ha chiuso la discussione con una mega shade alla collega: “Tu educazione con me non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato Ballando! Quindi stai buona, stai buona dai, stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi. Oddio ora ricomincia con l’esperienza in più di me“.

Purtroppo Milly Carlucci ha spento la lite con il solito: “Andiamo avanti ragazzi stiamo calmi, vai Guillermo Mariotto“.