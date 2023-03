Carolyn Smith, il tumore è tornato: "Io non mollo" – Video

Nuova battaglia contro il tumore per Carolyn Smith. Ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, l’ex ballerina e coreografa, giudice di Ballando con le stelle, ha raccontato anche sui social che affronterà un nuovo ciclo di chemioterapi. Ecco il motivo per il quale si è tagliata tutti i capelli. “Però io non mollo”, ha detto emozionata ma sempre sorridente. “Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”, si legge nel post che accompagna il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)