Carolyn Smith: danza contro il cancro in Italia

Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, racconta il suo ritorno alla malattia e il ruolo terapeutico della danza. Il cancro è tornato per la terza volta, ma grazie ai progressi della medicina e alla dedizione degli scienziati, Carolyn è ancora viva.

L’evento benefico “Arance della Salute” promosso dall’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, si terrà in tremila piazze italiane. Carolyn invita tutti a partecipare e a sostenere la ricerca. La danza ha un ruolo fondamentale nella sua vita, è la sua salvezza. Durante i cicli di radioterapia, ha imparato a controllare ansia e panico attraverso la costruzione mentale di coreografie.

Ha fondato Dance for Oncology, il primo percorso di ballo approvato dal Ministero della Salute dedicato ai pazienti oncologici, con lezioni gratuite in tutta Italia. Il programma aiuta i pazienti a recuperare forza, equilibrio e stabilità, e insegna ad accettare la malattia senza perdere fiducia in sé stessi. Carolyn ha scoperto il tumore grazie a un episodio quotidiano e dopo gli esami è stata sottoposta a una mastectomia radicale. La danza è da sempre la sua salvezza e può esserlo anche per gli altri.