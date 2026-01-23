14.1 C
Roma
venerdì – 23 Gennaio 2026
Salute

Carolyn Smith: danza contro il cancro in Italia

Da stranotizie
Carolyn Smith: danza contro il cancro in Italia

Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, racconta il suo ritorno alla malattia e il ruolo terapeutico della danza. Il cancro è tornato per la terza volta, ma grazie ai progressi della medicina e alla dedizione degli scienziati, Carolyn è ancora viva.

L’evento benefico “Arance della Salute” promosso dall’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, si terrà in tremila piazze italiane. Carolyn invita tutti a partecipare e a sostenere la ricerca. La danza ha un ruolo fondamentale nella sua vita, è la sua salvezza. Durante i cicli di radioterapia, ha imparato a controllare ansia e panico attraverso la costruzione mentale di coreografie.

Ha fondato Dance for Oncology, il primo percorso di ballo approvato dal Ministero della Salute dedicato ai pazienti oncologici, con lezioni gratuite in tutta Italia. Il programma aiuta i pazienti a recuperare forza, equilibrio e stabilità, e insegna ad accettare la malattia senza perdere fiducia in sé stessi. Carolyn ha scoperto il tumore grazie a un episodio quotidiano e dopo gli esami è stata sottoposta a una mastectomia radicale. La danza è da sempre la sua salvezza e può esserlo anche per gli altri.

Articolo precedente
Piano Transizione 4.0 Italia
Articolo successivo
Gabbiano Farmamed Mantova sfida Acqui Terme
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.