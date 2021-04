La settimana scorsa Carolyn Smith ha detto di non essere d’accordo con l’uscita di Tommaso Stanzani ed ha anche fatto dei commenti su Martina Miliddi. Secondo la giudice di Ballando, Serena (ballerina classica) avrebbe eseguito meglio di Martina (ballerina di latino) una coreografia che era pane per i denti della Miliddi. Intervistata da Fan Page la Smith ha spiegato meglio il motivo del suo sfogo.

“Martina la scorsa settimana ha fatto una performance nella quale, per qualcuno che balla da 16 anni, c’erano troppi errori tecnici, il fatto che sia stata premiata- nonostante tutto- mi ha lasciato perplessa, da qui la mia riflessione. Però, io ho difeso anche il discorso dei giudici perché ogni giudice ha il suo modo di pensare, una sua cultura. Detto ciò, da quando sono ragazzina mi è stato insegnato che il biglietto da visita di una ballerina sono i piedi. Non sono soltanto i piedi da valutare, però, quando vedi che non c’è il collo del piede e in più sono storti, non c’è l’equilibrio, va fuori tempo, non c’è coordinazione allora puoi avere tutto l’istinto che vuoi ed essere brava sulla scena, però, ci deve essere un minimo di tecnica che ti faccia andare avanti. Quel minimo io non l’ho visto.

In confronto Serena, che non ha mai fatto latino e in una settimana ha studiato questa coreografia di samba, è vero che c’è una base di danza classica, ma ha usato i piedi molto meglio di Martina”.