Sabato sera subito dopo il guanto di sfida di Amici in cui si sono sfidate Martina e Serena, Carolyn Smith ha pubblicato un lungo giudizio in cui ha bacchettato la ballerina di latino perché fuori tempo. Molti fan della Miliddi hanno attaccato duramente la giudice di Ballando con le Stelle, che ieri ha fatto una diretta in cui era nerissima.

“Non girate le mie parole che mi inca*** sul serio. Qualcuno non ha capito un ca…volo. Hanno preso tutto con malizia e non era così. Io non prendo in giro la gente. Non avete capito un ca**o. Provate ad ascoltare perché non ho mai criticato nessuno, andate a leggere. Chi non capisce quello che ho detto è ignorante e basta.

Ho fatto un giudizio tecnico, perché è il mio lavoro da 54 anni, da quando vivo di danza. Non ho mai parlato contro la giuria o Martina o Serena. Capite questo ragazzi?! Era una cosa sulla tecnica e stop. Io valuto, il mio lavoro è di fare la giudice, io non valuto la persona, non conosco Martina o Serena. Perché non mi permetterei mai di dire qualcosa sulla loro persona. Però se qualcuno va fuori tempo va detto, se non hai un bel collo del piede dobbiamo dirlo, devo criticare e puntualizzare.

Quando hanno fatto il samba, c’era Francesca dietro e Martina davanti. Andate a vedere se erano a tempo, perché non era così. Se state a vedere erano fuori tempo. Una ragazza che balla da 16 anni samba, non va bene. Quindi non posso stare zitta o chiudere gli occhi. Sarebbe contro la cultura del ballo. Guardate Francy e Martina, non erano sincronizzate per nulla. Però se fai da 16 anni samba devi farla benissimo, Serena invece che ha fatto samba da una settimana ha fatto abbastanza bene. Questo è un fatto mica sono cattiverie. Se sei in gara e vai fuori tempo vai fuori dai co****ni”.