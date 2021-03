Carolina Stramare sarebbe dovuta essere una delle 16 naufraghe della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ma dopo aver superato tutte le visite mediche ed essersi sottoposta a regolare quarantena, tampone Covid e vaccini del caso, si è ritirata.

A darne l’annuncio sono stati i social della trasmissione, parlando di “problemi familiari”.

“Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi”.

— L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 3, 2021

Carolina Stramare piange e spiega perché si è ritirata

Poco dopo, su Instagram, Carolina Stramare ha rotto il silenzio pubblicando un video datato 28 febbraio in cui – in lacrime – annuncia il suo ritiro.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione a L’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”.

L’ex Miss Italia non è entrata nel dettaglio della faccenda, ma ciò le fa solo onore. E pensare che era già entrata nelle grazie delle brasiliane che dopo aver supportato Dayane Mello al Grande Fratello Vip avevano già trovato una loro preferita da tifare e supportare.

Il ritiro pre-partenza di Carolina Stramare non è nuovo per L’Isola dei Famosi: nel 2016 la produzione annunciò via social la presenza di Pamela Prati ed Enrico Papi nel cast del reality, ma entrambi all’ultimo preferirono non partire. L’anno prima, invece, Catherine Spaak si ritirò da L’Isola una volta arrivata in Honduras all’inizio della prima puntata.